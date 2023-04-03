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Spor

Chelsea'de teknik direktör adayları netleşiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, İngiliz menajer Graham Potter'ın görevine son vermişti. Teknik direktör arayışında olan Londra ekibi, adaylarını yavaş yavaş netleştiriyor.

Daily Mail3 Nisan 2023 Pazartesi 11:19 - Güncelleme:
Chelsea'de teknik direktör adayları netleşiyor
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Chelsea'nin Amerikalı sahipleri pazar günü İngiliz teknik adam Graham Potter ile yolarını ayırdı. Bayern Münih'in yollarını ayırdığı Julian Nagelsmann, Londra ekibi için en ciddi adaylardan biri konumunda bulunuyor. Antonio Conte'nin ayrılığı ile Tottenham ile de ismi geçse de genç teknik adam için Chelsea ihtimali daha kuvvetli olarak görülüyor.

Bunun yanı sıra; Eylül ayında Thomas Tuchel'in görevden alınmasının ardından bu pozisyon için aday olan Mauricio Pochettino'da müsait hocalar arasında yerini alıyor.

Zinedine Zidane'ın da uzun süredir bir takım çalıştırmıyor oluşu Maviler için bir seçenek daha oluşturuyor.

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