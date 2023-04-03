Chelsea'de teknik direktör adayları netleşiyor

Chelsea'nin Amerikalı sahipleri pazar günü İngiliz teknik adam Graham Potter ile yolarını ayırdı. Bayern Münih'in yollarını ayırdığı Julian Nagelsmann, Londra ekibi için en ciddi adaylardan biri konumunda bulunuyor. Antonio Conte'nin ayrılığı ile Tottenham ile de ismi geçse de genç teknik adam için Chelsea ihtimali daha kuvvetli olarak görülüyor.

Bunun yanı sıra; Eylül ayında Thomas Tuchel'in görevden alınmasının ardından bu pozisyon için aday olan Mauricio Pochettino'da müsait hocalar arasında yerini alıyor.

Zinedine Zidane'ın da uzun süredir bir takım çalıştırmıyor oluşu Maviler için bir seçenek daha oluşturuyor.