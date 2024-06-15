Chelsea'den 47.5 milyon euroluk transfer: Jhon Duran

Premier Lig'de istediği gibi bir sezon geçirmese de son haftalarda yakaladığı çıkışla ligi 6. sırada tamamlayan Chelsea yeni sezonun transfer çalışmalarına hız veren Chelsea yeni hedefini belirledi.

47.5 MİLYON EURO

Telegraph'da yer alan habere göre Chelsea, Aston Villa forması giyen Jhon Duran için harekete geçti.

Haberin detaylarında santrfor takviyesi yapmak isteyen Londra devinin, 20 yaşındaki Kolombiyalı golcü için temaslarını sıklaştırdığı ve Aston Villa ile anlaşmaya vardığı söylendi.

Chelsea'nin bu transfer için yaklaşık 47.5 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödemeye hazırlandığı da iddia edildi.

37 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 37 resmi maça çıkan Jhon Duran bu karşılaşmalarda 8 gollük skor katkısı sağladı.