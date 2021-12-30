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Spor

Chelsea'den dev zarar! Tam 145 milyon sterlin

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, bu yılın ilk 6 ayında 145,6 milyon sterlin zarar ettiğini duyurdu.

AA30 Aralık 2021 Perşembe 15:36 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 15:36
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Alman teknik direktör Thomas Tuchel yönetiminde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanmasına rağmen Chelsea, sene başından 30 Haziran'a kadar geçen dönemdeki maddi bilançosunda büyük kayıp yaşadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 145,6 milyon sterlinlik zarar, pandemi nedeniyle birçok maçın seyircisiz oynanmasına ve futbolcu satışından elde edilen bonservis bedelinde yaşanan düşüşe bağlandı.

Yıllık gelirin 387,8 milyon sterlinden 416,8 milyona çıktığı kulübün, ilişkisi olduğu şirketlere borcunun ise 1 milyar sterlinin üzerinde olduğu belirtildi. Bu borçların çok önemli bir kısmının, Chelsea'nin sahibi Rus iş insanı Roman Abramovich'e ait Fordstam Limited ile kulüp arasındaki anlaşmalardan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

İngiltere temsilcisi, 2020 yaz döneminde kadrosunda köklü değişikliklere gitmiş ve Avrupa'da transfere en fazla para harcayan kulüp olarak öne çıkmıştı.

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