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Spor

Chelsea'den Graham Potter kararı

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, kötü sonuçlar alınmasına rağmen teknik direktör Graham Potter ile yollarını ayırmayacak.

27 Şubat 2023 Pazartesi 22:27 - Güncelleme:
Chelsea'den Graham Potter kararı
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Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yoluna Graham Potter ile devam edecek.

The Athletic'in haberine göre, Chelsea'de kulüp yönetimi, son dönemde alınan kötü sonuçlara rağmen Potter ile yolları ayırmayacak.

Chelsea'de yönetimin, 47 yaşındaki teknik adama sonuçları tersine çevirmesi adına süre vermeye devam edeceği belirtildi.

Graham Potter yönetimindeki Chelsea, ligde oynadığı son 5 karşılaşmada galibiyet alamadı. Londra ekibi, bu süreyi 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile geçti.

Graham Potter, Thomas Tuchel'in ardından geçtiğimiz yılın Eylül ayında Chelsea'de göreve gelmiş ve 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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