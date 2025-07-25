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Spor

Chelsea'den Kenan Yıldız için dev teklif! Juventus kapıyı kapattı

Premier Lig devi Chelsea, Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız için 65-68 milyon euro teklif etti. Teknik direktör Enzo Maresca'nın ısrarla istediği 20 yaşındaki milli futbolcu için Torino kulübü net bir tavır sergileyerek 'Satılık değil' cevabını verdi.

Haber Merkezi25 Temmuz 2025 Cuma 16:05 - Güncelleme:
Chelsea'den Kenan Yıldız için dev teklif! Juventus kapıyı kapattı
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FIFA'nın düzenlediği Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanan Chelsea, transferde hız kesmiyor. İngiliz devi, Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız için harekete geçti. Torino'ya gelen Chelsea yetkilileri, 65-68 milyon euro aralığında bir teklif sundu.

MARESCA ÇOK İSTİYOR

Teknik direktör Enzo Maresca'nın ısrarla kadrosunda görmek istediği 20 yaşındaki yıldız için teklif hem cömert hem de netti. Ancak Juventus yönetimi, genç oyuncusu için kurulan tüm planları reddetti.

JUVENTUS'TAN NET MESAJ: "SATILIK DEĞİL"

Siyah-beyazlılar, teklifin detaylarını dinlese de süreci uzatmadan Chelsea'ye yanıtını iletti. Continassa'daki yönetim, Kenan Yıldız'ı satmayı düşünmüyor. Genç oyuncu, John Elkann ve sportif yönetim ikilisi Comolli ve Chiellini'nin yeni projesinde merkezde yer alıyor.

CHELSEA ROTAYI DEĞİŞTİRDİ

Juventus'tan gelen "kesin ret" sonrası Chelsea yeni hedefe yöneldi. İngiliz kulübünün, RB Leipzig'de forma giyen Xavi Simons'u kadroya katmak için temaslara başladığı öğrenildi.

TUDOR'UN GÖZBEBEĞİ

Kenan Yıldız, Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor'un kadroda vazgeçilmez olarak gördüğü isimlerden. Hırvat teknik adam, genç yıldızın hem karakterine hem de futbol zekasına hayran.

JUVENTUS YENİ DÖNEMİN TEMELİNİ ATTI

2022 yılında Bayern Münih'ten bedelsiz olarak transfer edilen Kenan Yıldız, Juventus'un gelecek planlamasında kilit rol oynuyor. Yönetim, bu tür teklifler karşısında geri adım atmadan, yıldız oyuncunun etrafında güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Juventus formasıyla 52 maça çıkan milli yıldız, bu maçlarda 12 gol atıp 9 da asist katkısında bulundu.

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