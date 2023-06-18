Chelsea'den Moises Caicedo harekatı

Geçtiğimiz yıl transferde 600 milyon euro harcamasına karşın ligi 12.sırada tamamlayan Chelsea, takıma takviye yapmaya devam edecek.

İngiliz gazetesi The Guardian'ın haberine göre, Londra ekibi uzun süredir peşinde koştuğu Moises Caicedo transferini tamamlamak istiyor. Brighton forması giyen Caicedo için 100 milyon sterlin gözden çıkarıldı.

Bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren 21 yaşındaki orta saha 43 maçta Brighton formasını terletti.

VILLARREAL'IN GOLCÜSÜ RADARA GİRDİ

İngiliz ekibi, bu sezon La Liga ekiplerinden Villarreal ile 13 gol atan Nicolas Jackson'ı kadrosuna katmak istiyor. ,

21 yaşındaki futbolcunun 30 milyon euro serbest kalma bedeli bulunuyor.

Senegalli yıldız 2019 yılında İspanyol ekibinin altyapısına transfer olmuştu