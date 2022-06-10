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Spor

Chelsea'den Raheem Sterling hamlesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Manchester City'de forma giyen Raheem Sterling için devreye girdiği öne sürüldü.

10 Haziran 2022 Cuma 18:06 - Güncelleme:
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Chelsea'de yaz döneminde hücum hattında önemli bir değişim yaşanabilir. Romelu Lukaku'nun İtalya'ya dönmek istemesinin de etkisiyle Chelsea, Manchester City'nin yıldızlarından Raheem Sterling'i listesine ekledi.

Telegraph'ı haberine göre Chelsea, Sterling için devreye girmiş durumda. Manchester City ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek Sterling'in bu yaz takımdan ayrılabileceği aktarılıyor.

Geride kalan sezonda Manchester City formasıyla 17 gol, 9 asistlik skor katkısı sağlayan 27 yaşındaki yıldız ile Barcelona ve Bayern Münih'in de ilgilendikleri belirtiliyor.

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