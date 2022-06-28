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Spor

Chelsea'den Raheem Sterling'e yakın takip

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Manchester City'de forma giyen Raheem Sterling ile ilgilendiği iddia edildi.

28 Haziran 2022 Salı 18:01 - Güncelleme:
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Kulübün yeni sahipleriyle ilk sezonuna hazırlanan Chelsea'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Guardian'da yer alan haberde, Chelsea'nin Manchester City'den ayrılması gündemde olan Raheem Sterling'le ilgilendiği ve Thomas Tuchel'in İngiliz oyuncuyla yaptığı görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi.

Haberde, Manchester City ile sözleşmesinin son yılına giren Raheem Sterling'in 50-60 milyon sterlin karşılığında transfer olabileceği aktarıldı.

3 İSİM DAHA LİSTEDE

Daily Mail'de yer alan haberde ise Chelsea'nin Raheem Sterling'e ek olarak Nathan Ake ve Oleksandr Zinchenko'yu da kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Öte yandan Barcelona'da sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Ousmane Dembele'yi de Thomas Tuchel'in yeni sezonda takıma görmek istediği belirtildi.

AYRILIKLAR BEKLENİYOR

Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Chelsea'de iki ismin ayrılığı gündemde. Geçtiğimiz sezon takıma katılan Romelu Lukaku'nun eski takımı Inter'e kiralanması beklenirken Hakim Ziyech'in kiralık olarak takımdan ayrılmasına izin verileceği ve Faslı oyuncuyla Milan'ın ilgilendiği ifade edildi.

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