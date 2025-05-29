Chelsea'den tarihe geçen başarı: Avrupa'nın 5 büyük kupasını kazanan tek takım

Chelsea, Avrupa futbolunun zirvesine damga vurdu. Polonya'nın Wroclaw kentinde oynanan UEFA Konferans Ligi finalinde Real Betis'i 4-1 mağlup eden İngiliz ekibi, Avrupa'nın beş büyük kulüp kupasını kazanan ilk takım olmayı başardı.

Mücadeleye hızlı başlayan Real Betis, 9. dakikada Abde Ezzalzouli'nin golüyle öne geçti. Ancak ikinci yarıda Chelsea fırtınası esti. Cole Palmer, hücumun lideri olurken hem Enzo Fernandez hem de Nicolas Jackson'a asist yaptı. Jadon Sancho ve Moises Caicedo'nun golleri, tarihi zaferi perçinledi.

Bu sonuçla Chelsea; Şampiyonlar Ligi (2012, 2021), Avrupa Ligi (2013, 2019), Süper Kupa (1998, 2021), artık düzenlenmeyen Kupa Galipleri Kupası (1971, 1998) ve son olarak Konferans Ligi'ni müzesine götürerek eşsiz bir başarıya imza attı.

Roman Abramovich'in 2003'teki devralımından bu yana küresel bir futbol devine dönüşen Chelsea, bu zaferle Avrupa sahnesinde rakipsiz bir miras oluşturdu.