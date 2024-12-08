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Spor

Chelsea'den tarihi geri dönüş!

Premier Lig 15. hafta maçında Chelsea, deplasmanda Tottenham ile karşılaştı. Tottenham'ın 2-0 öne geçtiği maçı Chelsea, 4-3 kazandı.

8 Aralık 2024 Pazar 22:17 - Güncelleme:
Chelsea'den tarihi geri dönüş!
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Premier Lig 15. hafta maçında Chelsea, deplasmanda Tottenham ile karşılaşrı. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan maçı Chelsea, 4-3 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Jadon Sancho, 61 ve 84. dakikalarda penaltıdan Cole Palermer ve 73. dakikada Enzo fernandez kaydetti. Tottenham'ın gollerini 5. dakikada Dominik Solanke, 11. dakikada Kulusevski ve 90+6. dakikada Heung-min Son attı.

PALMER ATMAYA DEVAM EDİYOR

Karşılaşmada iki gol kaydeden Cole Palmer, bu sezon 11. kez ağları sarsmayı başardı. 6 da asist yaptı.

CHELSEA SERİYE BAĞLADI

Güçlü rakibini mağlup eden Enzo Maresca'nın takımı galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Tottenham ise çıktığı son 3 maçı kazanamadı.

İKİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

Bu sonucun ardından Chelsea, puanını 31 yaparak maç fazlasıyla lider Liverpool ile arasındaki puan farkını 4 indirdi. Tottenham ise 20 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Brentford'u ağırlayacak. Tottenham ise Southampton ile karşılaşacak.

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