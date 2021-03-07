07 Mart 2021 Pazar 12:33 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 12:33

Pek çok kulüp tarafından takip edilen Trabzonspor'un 24 yaşındaki file bekçisi için en somut hamlenin Chelsea'den geldiği öğrenildi. Sezon başından bu yana Uğurcan'ı izleyen Premier Lig devi, bu transferi bitirmek istiyor. Sezonun bitmesine yakın resmi girişimlere başlaması beklenen Chelsea, lig tamamlanır tamamlanmaz Uğurcan'ı renklerine bağlamayı hedefliyor.

2018'de 80 milyon Euro'luk rekor bir bedelle kadrosuna kattığı Kepa'yı gönderecek olan Chelsea, sezon başında 24 milyon Euro'ya Rennes'den aldığı Mendy'ye kaleyi emanet etmişti. Ancak 29 yaşındaki kaleci de tam anlamıyla beklenen performansı gösterebilmiş değil. Dolayısıyla Londra ekibi, yeni sezon için mutlaka kaliteli bir file bekçisi almaya niyetli. Bu doğrultuda Chelsea'nin ilk hedefi Uğurcan Çakır...

YILDIZLARIN MENAJERİYLE ANLAŞMIŞTI

Sezon başında Fransız kulüplerinden teklifler almasına istenen rakamlara çıkılmadığı için Uğurcan'ı tutan Trabzonspor Yönetimi, bu kez 20 milyon Euro'nun üstünde bir teklif gelmesi halinde 24 yaşındaki oyuncusunun satışına onay verebilir. Geçtiğimiz aylarda temsilcisini değiştiren Uğurcan, Avrupalı menajer Arturo Canales ile anlaşmıştı. Uğurcan'ın yeni menajeri, aynı zamanda Ander Herrera (PSG), Lucas Vazquez (Real Madrid), Pique (Barcelona), Umtiti (Barcelona), Rakitic (Sevilla) gibi yıldızların danışmanlığını da yapıyor.

2 SENEDİR AVRUPA'NIN RADARINDA

2018-2019 sezonunda Trabzonspor'da eldivenleri Onur Kıvrak'tan teslim alan Uğurcan, kısa sürede kalitesini ispatlamıştı. Öyle ki Uğurcan'ın kaledeki performansı, kısa sürede Avrupalı scoutların da (izleme ekibi) dikkatini çekti. Yaklaşık 2 senedir önemli kulüplerin takip ettirdiği Uğurcan'ın adı daha önce Liverpool, Tottenham, Sevilla, Benfica, Rennes ve Lyon gibi kulüplerle anılmıştı.

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