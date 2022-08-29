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Spor

Chelsea'den Wilfried Zaha'ya yakın takip

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Crystal Palace'de foma giyen Wilfried Zaha'yı gündemine aldığı iddia edildi.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 18:10 - Güncelleme:
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Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang'ın transferinin tamamlanmaması nedeniyle hücum hattını güçlendirmek için rotasını alternatif isimlere yöneldi.

Daily Mail'de yer alan habere göre Chelsea, transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala, Crystal Palace'ın yıldız futbolcusu Wilfried Zaha'yı gündemine aldı.

ZAHA SICAK BAKIYOR

Crystal Palace ile sözleşmesinin son yılına giren 29 yaşındaki yıldız futbolcu kariyerinde büyük bir adım atmak için gelecek olası bir teklifin son şansı olabileceğini düşünüyor.

SÖZLEŞME TEKLİF EDİLDİ

Crystal Palace ise sezona 3 maçta 3 gol kaydederek hızlı bir giriş yapan Fildişi Sahilli futbolcuyu bırakmak istemiyor ve sözleşme uzatma teklifinde bulunacağı düşünülüyor.

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Chelsea'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde de futbolcuyla ilgilendiği ancak o dönem herhangi bir hamlenin gerçekleşmediğinin altı çiziliyor.

İsmi Premier Lig devleri ile sık sık anılan Zaha geride bıraktığımız sezon, 37 maçta 15 gol ve 2 asistlik performans göstermişti.

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