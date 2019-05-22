Chelsea'den Willy Caballero'nun sözleşmesini 1 yıl daha uzattı
İngiliz kulübü Chelsea, tecrübeli file bekçisi Caballero'nun sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de Arjantinli kaleci Willy Caballero'nun sözleşmesi bir yıl uzatıldı.
Chelsea Kulübü, 37 yaşındaki kaleci Caballero'nun sözleşmesinin 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.
Caballero, Temmuz 2017'de transfer olduğu Chelsea'de şu ana kadar 23 maça çıktı.
(AA)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.