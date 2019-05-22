Chelsea'den Willy Caballero'nun sözleşmesini 1 yıl daha uzattı

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de Arjantinli kaleci Willy Caballero'nun sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

Chelsea Kulübü, 37 yaşındaki kaleci Caballero'nun sözleşmesinin 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Caballero, Temmuz 2017'de transfer olduğu Chelsea'de şu ana kadar 23 maça çıktı.

(AA)