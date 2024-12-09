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Spor

Chelseali Cucurella kramponlarını çöpe atıp, taraftarlardan özür diledi

Premier Lig'in 15. haftasında Chelsea ile Tottenham karşı karşıya geldi. Maçı Chelsea 4-3'lük skorla kazanırken maçta ayağının kayması sonucu iki kez top kaptıran Cucurella kramponlarını değiştirdi. Ayrıca maç sonunda ayağının kaymasına sebep olan kramponları çöpe attı.

DHA9 Aralık 2024 Pazartesi 10:57 - Güncelleme:
Chelseali Cucurella kramponlarını çöpe atıp, taraftarlardan özür diledi
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Chelsea'nin İspanyol sol beki Marc Cucurella, dün oynanan Tottenham Hotspur maçının ilk 10 dakikasında ayağının kayması sonucu 2 kez top kaybetti ve takımı 2-0 geri düştü. 26 yaşındaki sol bek, ikinci golün ardından kramponlarını değiştirdi. Maç sonunda ayağının kaymasına sebep olan kramponları çöpe atan Cucurella, Chelsea taraftarından özür diledi.

İngiltere Premier Lig'in 15'inci haftasında Chelsea, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada deplasmanda Tottenham Hotspur'u 4-3 mağlup etmeyi başardı.

KRAMPONLARINI ÇÖPE ATIP, ÖZÜR DİLEDİ

Chelsea'nin İspanyol sol beki Marc Cucurella, maçın ilk 10 dakikasındaki krampon tercihi nedeniyle 2 kez kayıp düşerek top kaybı yaptı. Bu hataları iyi değerlendiren ev sahibi Tottenham, mücadelede 2-0 öne geçti. İkinci golün ardından ayakkabılarını değiştiren 26 yaşındaki savunmacı, takımının mücadeleyi 4-3 kazanmasıyla derin bir nefes aldı. Karşılaşmanın ardından ayağının kaymasına sebep olan kramponlarını çöpe atan İspanyol yıldız, sosyal medya hesabından bu anların fotoğrafını paylaşarak, 'Üzgünüm maviler' notunu düştü.

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