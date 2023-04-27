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Spor

Chelsea'nin galibiyet hasreti devam ediyor

Premier Lig'in 33. haftasında Chelsea, sahasında Brentford'a 2-0'lık skorla mağlup oldu ve galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

27 Nisan 2023 Perşembe 00:04 - Güncelleme:
Chelsea'nin galibiyet hasreti devam ediyor
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İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Chelsea, sahasında Brentford'u konuk etti.

Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmayı Brentford 2-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Maçın 37. dakikasında Azpilicueta'nın kendi kalesine attığı golle Chelsea ilk yarıyı 1-0 yenik durumda kapattı. Maviler, ikinci yarıda topla oynama oranını yüzde 82'ye yükseltmesine rağmen aradığı golü bulamadı ve 82'de Mbeumo'nun golüyle farkı 2'ye çıkararak karşılaşma sona erdi.

Böylelikle Chelsea, Premier Lig'deki galibiyet hasretini 6 maça çıkarırken 39 puanda kaldı. Brentford ise 6 maç sonra kazanarak 47 puana yükseldi.

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