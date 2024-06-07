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Spor

Chelsea'nin gözü Manchester City'nin golcüsünde

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Chelsea, Manchester City forması giyen Julian Alvarez'i gündemine aldı.

7 Haziran 2024 Cuma 17:07 - Güncelleme:
Chelsea'nin gözü Manchester City'nin golcüsünde
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Premier Lig'de yeni sezona teknik direktör değişikliği ile başlayacak olan Chelsea bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi.

DEV TRANSFER HAZIRLIĞI

TYC Sport'ta yer alan habere göre Chelsea, Manchester City forması giyen Julian Alvarez için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haberin detaylarında Chelsea yönetiminin, Erling Haaland'ın arkasında fazla süre bulamayan ve bu durumdan rahatsız olan 24 yaşındaki Arjantinli golcü için kısa süre içerisinde dev bir teklif yapacağı iddia edildi.

Ayrıca Manchester City'nin, FFP'den ötürü tatmin edici bir teklif gelmesi durumunda bu teklifi kabul edebileceği söylendi.

54 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 54 resmi maça çıkan Julian Alvarez bu karşılaşmalarda 19 gol ve 13 asistlik skor katkısı sağladı.

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