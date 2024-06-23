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Spor

Chelsea'nin gözü Nico Williams'da

Hücum hattına takviye yapmak isteyen İngiliz ekibi Chelsea, 21 yaşındaki Nico Williams'ı gözüne kestirdi.

23 Haziran 2024 Pazar 15:56 - Güncelleme:
Chelsea'nin gözü Nico Williams'da
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Chelsea, hücum hattı için yeni hedefini Athletic Bilbao'dan Nico Williams olarak belirledi.

Di Marzio'nun haberine göre, Michael Olise ile ilgilenen Chelsea, Fransız futbolcunun Bayern Münih'i seçmesinin ardından Williams'ı yöneldi.

Chelsea'nin 21 yaşındaki Williams'ı öncelikli hedeflerinden biri olarak belirlediği öne sürüldü.

Güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösterilen Williams'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Athletic Bilbao'da geride kalan sezonda 37 maçta sahaya çıkan Williams, 8 gol attı ve 19 asist yaptı.

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