Chelsea'nin serisini West Ham United bitirdi

AA 4 Aralık 2021 Cumartesi 18:38 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 18:39

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında oynanan derbi maçta West Ham, sahasında lider Chelsea'yi 3-2 mağlup etti.

Chelsea, Thiago Silva ve Mason Mount'un attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapadı. Ev sahibi ekibin tek golü Manuel Lanzini'nin penaltısından geldi.

İkinci yarıda Jarrod Bowen ile beraberliği yakalayan West Ham, Arthur Masuaku'nun golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu mağlubiyetin ardından Chelsea 33 puanda kalırken, West Ham puanını 27'ye çıkardı.

David Moyes yönetimindeki West Ham, ligde bu sezon Chelsea, Liverpool ve Tottenham'ı mağlup ederken, Lig Kupası'nda da Manchester United ve Manchester City'yi eledi.

2018'DEN BERİ İLK KEZ!

Öte yandan, 2018 yılından bu yana ilk yarını önde kapattığı 48 maçta mağlubiyet almayan Chelsea'nin, bu serisine West Ham United son verdi.

Bu sonucun ardından Chelsea, bu sezon deplasmanda ilk kez toplamda ise ikinci kez yenilerek 33 puanda kaldı. West Ham United ise 3 hafta sonra kazandı ve puanını 27'ye yükseltti.

Ligde bir sonraki hafta, Chelsea Leeds United ile karşılaşacak. West Ham United ise Burnley deplasmanına konuk olacak.