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Chelsea'nin yardımcı antrenörü Marco Ianni'nin hareketi Mourinho'yu çıldırttı

Chelsea - Manchester United maçında ev sahibi takımın son dakikada attığı golden sonra yardımcı antrenör Marco Ianni'nin Mourinho'ya yaptığı hareket Portekizli hocayı çıldırttı.

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Premier Lig'de Manchester United karşısında Chelsea 2-2'lik beraberliği 90+6. dakikada Barkley'nin attığı golle yakalarken golün ardından Mourinho adeta çıldırdı. Golün ardından Chelsea yardımcı antrenörü Marco Ianni, Jose Mourinho'nun tam önünde abartılı sevinç gösterisinde bulundu. Bu hareketin ardından Mourinho adeta çıldırdı ve yerinden fırlayarak Chelsea kulübesine doğru koştu.Mourinho, Ianni'nin üstüne yürürken saha kenarı karıştı.

Chelsea teknik direktörü Maurizio Sarri araya girdi ve Portekizli teknik adamı sakinleştirdi.

Maçın ardından Chelsea taraftarları, Jose Mourinho'ya küfürlü tezahüratlarda bulunurken Mourinho, eliyle 3 yaparak ''Burada 3 Premier Lig şampiyonluğu kazandım'' hatırlatmasında bulundu. Mourinho maçın ardından olayın sorulması üzerine; "Hareketi yapan kişi maçtan sonra yanıma gelip özür diledi, ben de kabul ettim. Onun yaşlarında ben de hatalar yapmıştım." dedi.

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