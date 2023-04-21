Chelsea'nin yeni adayı Vincent Kompany

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Chelsea için sürpriz bir isim ortaya çıktı.

The Times'ta yer alan habere göre; Chelsea teknik direktörlük için 4 aday belirledi. Bu listede Manchester City'nin eski oyuncusu Vincent Kampany de yer aldı.

Listede öne çıkan diğer isimlerin Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino ve Luis Enrique olduğu aktarıldı.

Chelsea yeni teknik direktörü için henüz kararını vermezken birçok isimler görüştüğü belirtildi. Önümüzdeki günlerde görüşmelerin hızlanacağı ifade edildi.

Manchester City'nin eski savunma oyuncusu Vincent Kampany, 2020 yılında Anderlecht formasıyla kariyerini noktalamıştı. Genç çalıştırıcı, Champhionship ekibi Burnley'de görev yapıyor.