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Spor

Chelsea'nin yeni adayı Vincent Kompany

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin yeni teknik direktör adayları arasında Vincent Kompany'nin yer aldığı iddia edildi.

21 Nisan 2023 Cuma 16:56 - Güncelleme:
Chelsea'nin yeni adayı Vincent Kompany
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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Chelsea için sürpriz bir isim ortaya çıktı.

The Times'ta yer alan habere göre; Chelsea teknik direktörlük için 4 aday belirledi. Bu listede Manchester City'nin eski oyuncusu Vincent Kampany de yer aldı.

Listede öne çıkan diğer isimlerin Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino ve Luis Enrique olduğu aktarıldı.

Chelsea yeni teknik direktörü için henüz kararını vermezken birçok isimler görüştüğü belirtildi. Önümüzdeki günlerde görüşmelerin hızlanacağı ifade edildi.

Manchester City'nin eski savunma oyuncusu Vincent Kampany, 2020 yılında Anderlecht formasıyla kariyerini noktalamıştı. Genç çalıştırıcı, Champhionship ekibi Burnley'de görev yapıyor.

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