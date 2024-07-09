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Spor

Chelsea'nin yeni sol beki MLS'ten

İngiliz ekibi Chelsea, MLS ekibi Atlanta United forması giyen sol bek oyuncusu Caleb Wiley ile prensip anlaşmasına vardı.

9 Temmuz 2024 Salı 17:45 - Güncelleme:
Chelsea'nin yeni sol beki MLS'ten
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Premier Lig'de yeni sezon öncesinde Chelsea, bir transferi daha tamamlamaya yakın.

Athletic'te yer alan haberde Chelsea'nin MLS ekibi Atlanta United'da forma giyen Caleb Wiley için prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Bu Transfer için Londra ekibinin 8.5 milyon sterlin ödeyeceği ve 7 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade edildi.

Chelsea şu ana kadar Kiernan Dewsbury-Hall, Omari Kellyman, Marc Guiu ve Tosin Adarabioyo'yu kadrosuna kattı.

KİRALIK GÖNDERİLECEK

Chelsea'nin transferin resmiyet kazanmasının ardından Wiley'yi yeni sezonda kiralık göndereceği kaydedildi.

ABD Milli Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyatları kadrosunda yer alan Wiley'nin Fransa Ligue 1 ekibi Strasbourg'a kiralanacağı aktarıldı.

Atlanta United'da 2021/22 sezonunda A Takım'a yükselen 19 yaşındaki sol bek, bu sezon 22 maçta süre alırken 1 gol ve 2 asist kaydetti.

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