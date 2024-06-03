Chelsea'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca

Premier Lig'de sezona istediği gibi başlayamasa da son haftalarda yakaladığı çıkışla sezonu 6. sırada bitirmesine rağmen Mauricio Pochettino ile yollarını ayıran Chelsea yeni teknik direktörünü açıkladı.

MARESCA DÖNEMİ BAŞLADI

Chelsea resmi sitesinden yaptığı açıklamada son olarak Leicester City'i çalıştıran Enzo Maresca'nın takımın başına getirildiğini açıkladı.

Chelsea yönetimi yaptığı açıklamada Enzo Maresca'yı sonuna kadar destekleyeceklerini söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Enzo'nun Chelsea ailesine katılmasından büyük heyecan duyuyoruz. Gelecek yıllarda potansiyellerini ve beklentilerimizi gerçekleştirmelerinde onu ve spor takımının geri kalanını desteklemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Enzo Maresca, kulüp için vizyonumuzu ve rekabetçi hedeflerimizi gerçekleştirmemize yardımcı olabileceğinden emin olduğumuz son derece yetenekli bir koç ve lider."

53 MAÇA ÇIKTI

Leicester City kariyerinde 53 resmi maça çıkan Enzo Maresca bu karşılaşmalarda 36 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken maç başına 2.11 puan ortalaması tutturdu.