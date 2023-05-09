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Spor

Chelsea'ye bir Fofana daha geliyor

Premier Lig ekibi Chelsea'nin Monaco'da forma giyen Youssouf Fofana'yı gündemine aldı. Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Chelsea, gelecek sezon da transferlere devam etmeyi planlıyor.

9 Mayıs 2023 Salı 19:53 - Güncelleme:
Chelsea'ye bir Fofana daha geliyor
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Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Chelsea, gelecek sezon da transferlere devam etmeyi planlıyor.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Chelsea, Monaco'nun 24 yaşındaki orta sahası Youssouf Fofana'yı istiyor. Haberde, Liverpool'un istediği Fofana için 25 milyon euroluk bir transfer ücreti belirlendiği ifade edildi.

CHELSEA ALIRSA 3. FOFANA OLACAK

Sezon başında Leicester City'den Wesley Fofana'yı, devre arasında ise Molde'den Datro Fofana'yı renklerine bağlayan Chelsea, Youssouf Fofana'yı da kadrosuna katması durumunda takımda soyadı Fofana olan üçüncü oyuncuya sahip olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

24 yaşındaki Youssouf Fofana, bu sezon Monaco formasıyla 32 resmi maçta 2 gol 2 asist kaydetti.

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