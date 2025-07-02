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Spor

Chelsea'ye Brezilyalı forvet

İngiliz ekibi Chelsea, Brighton forması giyen 23 yaşındaki genç forvet oyuncusu Joao Pedro'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

AA2 Temmuz 2025 Çarşamba 16:49 - Güncelleme:
Chelsea'ye Brezilyalı forvet
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Brighton Hove Albion'dan 23 yaşındaki Brezilyalı forvet Joao Pedro'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Chelsea, Brighton Hove Albion'dan Brezilyalı yıldız Joao Pedro'yu transfer ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyor." denildi.

Açıklamada, "23 yaşındaki forvet, mavi-beyazlılarla 2033'e kadar sürecek uzun vadeli bir anlaşmaya imza attı ve Palmeiras'a karşı oynayacağımız FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçının hemen öncesinde kadromuza katılacak." bilgisi verildi.

Pedro, geçen sezon Brighton Hove Albion formasıyla Premier Lig'de 27 maçta 10 gol attı.

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