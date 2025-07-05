Chelsea'ye tarihi ceza

Chelsea, 2023 ve 2024 yıllarında sona eren mali dönemleri kapsayan mali sürdürülebilirlik kurallarının ihlal edilmesinin ardından UEFA tarafından önemli bir para cezasına çarptırıldı.

27 milyon sterlinlik ceza kendi başına önemli olsa da, UEFA yaptırımların artabileceğini belirtti. Chelsea'nin yakın gelecekte koşullu mali eşiklere uymaması halinde, kulüp 52 milyon £ (71 milyon $) ek para cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya.

Chelsea, UEFA'nın disiplin cezasıyla karşı karşıya kalan tek Premier Lig kulübü değil; Aston Villa da ihlalleri daha az ciddi bulunmasına rağmen cezalandırıldı. Birmingham merkezli kulüp 9,5 milyon £ (13 milyon $) para cezasına çarptırıldı ve önümüzdeki sezonlardaki mali performanslarına bağlı olarak 15 milyon £ (20,5 milyon $) daha şartlı cezadan sorumlu olabilir.

UEFA, mali cezaların ötesinde, iki kulüp için sportif sonuçlar da getirdi. Anlaşmanın bir parçası olarak, hem Chelsea hem de Aston Villa, transfer anlaşmalarında pozitif net denge göstermedikleri sürece Avrupa müsabakalarına katılım için UEFA "A Listelerine" yeni oyuncu kaydetmekten men edildi.

Hem Chelsea hem de Aston Villa'nın, daha fazla para cezası veya daha derin yaptırımları tetiklememek için önümüzdeki dört sezon boyunca mali planlamalarında titiz davranmaları gerekecek. UEFA müsabakaları için oyuncu kaydettirebilmeleri artık transfer stratejilerini önemli ölçüde etkileyebilecek katı ekonomik koşulları karşılamalarına bağlı.