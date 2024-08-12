Beşiktaş, Fransız Lig 1 devi Paris Saint Germain'in 20 yaşındaki genç orta sahası Cher Ndour'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

İSTANBUL'A GELDİ

Yetenekli futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlayan yönetim, başarılı ismi İstanbul'a getirdi. Ndour'un uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.

İKİ AYAĞINI DA KULLANABİLİYOR

Sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayan yıldız futbolcu, saha içinde iki ayağını da etkili şekilde kullanabiliyor. Genç futbolcu beğenilmesi halinde gelecek sezon bonservisiyle birlikte Beşiktaş'a katılacak.

6 NUMARA OYNUYOR

Futbol kariyerine Atalanta altyapısında başlayıp sonrasında Portekiz takımı Benfica'nın keşfettiği ve alt takımda oynattığı Temmuz 2004 doğumlu Senegal asıllı, orta saha oyuncusu oynadığı sürelerin yüzde 70'inde 6 numara görev almış. Genç yıldız 6 numaradan dikine çıkmayı seven, oyun kurulumunda kıpırdanmaya çalışan, 1.90 boyunda alan bilgisi yaşıtlarına göre iyi olan, fizikli ve hava topları hakimiyeti yüksek iyi bir oyuncu.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Geçtiğimiz devre arasında Braga'ya kiralanıp geri dönen Ndour, PSG'ye geçen sezon başında Benfica'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti. Güçlü fiziği ve her iki ayağını da kullanmasıyla dikkat çeken orta saha oyuncusu PSG ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam ediyor. Senegal asıllı futbolcunun piyasa değeri 4 milyon euro bandında yer alıyor.