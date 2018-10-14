Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Cherchesov'dan Türkiye yorumu!

Rusya Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, Türkiye maçının ardından açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, Türkiye'yi 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Zeminin kötü olduğunun belirtilmesi üzerine Cherchesov, "İki takım için de aynı zemin vardı. Bence biz daha iyi oynadık, 2 gol attık, şans bulduk. Türkiye de şans buldu ama zemin iki takım için de aynıydı" dedi.

Türkiye'nin zamana ihtiyacı olduğunu belirten deneyimli hoca, "Yenilenme döneminde olduğu için Türkiye'nin zamana ihtiyacı var. İyi bir takıma sahipler ama zamanla daha iyi olacaklardır. İyi bir teknik direktörleri de var" diye konuştu.

İleride Türkiye'de çalışmayı düşünüp düşünmeyeceği sorulan Cherchesov, "Ben açıkçası şu anda Rusya'nın teknik direktörüyüm ve burada mutluyum. Burada görevim biterse neyin ne olacağını kimse bilemez, hayatta her şey olabilir" cevabını verdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yassıada Yargılamaları´nın başlaması - Tarihte bugün 14 Ekim 1960

Yassıada Yargılamaları´nın başlaması - Tarihte bugün 14 Ekim 1960

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA