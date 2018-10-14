Cherchesov'dan Türkiye yorumu!

Rusya Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, Türkiye'yi 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Zeminin kötü olduğunun belirtilmesi üzerine Cherchesov, "İki takım için de aynı zemin vardı. Bence biz daha iyi oynadık, 2 gol attık, şans bulduk. Türkiye de şans buldu ama zemin iki takım için de aynıydı" dedi.

Türkiye'nin zamana ihtiyacı olduğunu belirten deneyimli hoca, "Yenilenme döneminde olduğu için Türkiye'nin zamana ihtiyacı var. İyi bir takıma sahipler ama zamanla daha iyi olacaklardır. İyi bir teknik direktörleri de var" diye konuştu.

İleride Türkiye'de çalışmayı düşünüp düşünmeyeceği sorulan Cherchesov, "Ben açıkçası şu anda Rusya'nın teknik direktörüyüm ve burada mutluyum. Burada görevim biterse neyin ne olacağını kimse bilemez, hayatta her şey olabilir" cevabını verdi.