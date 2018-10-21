Chicago Bulls Ömer Aşık'ı serbest bıraktı
Chicago Bulls, Shaquille Harrison için kadroda yer açmak adına Ömer Aşık'ı serbest bıraktığını açıkladı.
Chicago Bulls, Shaquille Harrison için kadroda yer açmak adına Ömer Aşık'ı serbest bıraktı.
Eklem iltihabı sorunu bulunan Ömer, bu sezon Bulls'dan 11.3 milyon dolar maaş alacak ve önümüzdeki sezon için de garantili bir maaşı bulunuyor.
Bulls, Ömer'i Nikola Mirotic takasının bir parçası olarak takıma katmıştı.
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