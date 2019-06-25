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Chicharito Aslan’ı bekliyor

West Ham United’tan ayrılma kararı veren Meksikalı yıldız, “Menajerim bana uygun kulüp arıyor” diyerek Galatasaray’a gelmeye hazır olduğunu duyurdu.

  • StarSpor
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GALATASARAY’IN forvet adayları arasında yer alan Chicharito lakaplı Javier Hernandez, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. İki sezon önce transfer olduğu West Ham United’tan ayrılma kararı verdiğini açıklayan 31 yaşındaki Meksikalı yıldız, “Menajerim bana uygun bir kulüp bulmak için çalışmalarına devam ediyor. Mutlu olabileceğim bir takıma gitmek istiyorum. West Ham’la 1 senelik daha sözleşmem var ama ayrılmamın daha doğru olacağına karar verdik” diyerek Cim-Bom’a yeşil ışık yaktı. Meksika formasını 108 kez giyip 51 gol atan Chicharito’nun Aslan’a maliyetinin 8-10 milyon euroyu buChicharito geçen sezon 28 maçta 8 gol attı. lacağı ifade ediliyor.

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