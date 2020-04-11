İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6987
  • EURO
    7,3183
  • ALTIN
    363.483
  • BIST100
    96471
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Chicharito: ''Ben milyonlar kazanıyorum doktorlar hiçbir şey''
Spor

Chicharito: ''Ben milyonlar kazanıyorum doktorlar hiçbir şey''

Los Angeles Galaxy forması giyen Meksikalı oyuncu Javier Herhandez (Chicharito), koronavirüs ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

11 Nisan 2020 Cumartesi 22:32 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 22:32
ABONE OL

Futbolcular ile doktorların gelirlerini karşılaştırdığında adaletsizlik olduğunu belirten Chicharito, "Ben bir futbolcu olarak milyon dolarlar kazanırken, koronavirüs ile mücadele eden doktorların ve bilim adamlarının çok az kazanıyor olması doğru değil. Bana spor yaptığım için bir sürü para ödüyorlar ancak dünyayi dize getiren bir virüsü durdurmak için fedakarlık yapan insanlar neredeyse hiçbir şey kazanamıyor." ifadelerini kullandı.

Bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelen 31 yaşındaki golcü, LA Galaxy'den yıllık 8 milyon euro kazanıyor.

Bakan Dönmez açıkladı: Seri üretime geçildi, haftaya raflarda

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Resmen duyurdular: Koronavirüs hastalarına verilen ilaç Türkiye'de üretildi
Resmen duyurdular: Koronavirüs hastalarına verilen ilaç Türkiye'de üretildi

Resmen duyurdular: Koronavirüs hastalarına verilen ilaç Türkiye'de üretildi

Çarpıcı iddia: Dünyadan saklanan nükleer bombalar gizlice modernize edildi
Çarpıcı iddia: Dünyadan saklanan nükleer bombalar gizlice modernize edildi

Çarpıcı iddia: Dünyadan saklanan nükleer bombalar gizlice modernize edildi

Rusya'da halk Türkiye'yi örnek gösteriyor
Rusya'da halk Türkiye'yi örnek gösteriyor

Rusya'da halk Türkiye'yi örnek gösteriyor

Yardımda anavatan olduk
Yardımda anavatan olduk

Yardımda anavatan olduk
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.