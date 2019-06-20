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Chicharito el yakıyor

Cim-Bom’dan 3 sezon için 9 milyon euro isteyen 31 yaşındaki oyuncunun kulübü West Ham da 6 milyon eurodan kapıyı açtı. 15 milyon euroluk maliyet, Galatasaray’ın hesabını karıştırdı.

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ASLAN’IN golcü adayları listesinin ilk sırasında yer alan Chicharito lakaplı Javier Hernandez Balcazar’ın maliyeti, Galatasaray’ı zora soktu. 31 yaşındaki West Ham Unitedlı golcünün menajeri geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelmiş ve Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Bu görüşmede şartlarını sunan menajer senelik 3 milyon euro ve 3 yıllık sözleşme talep etti. Sözleşme süresini uygun bulan Sarı-Kırmızılılar’ın ücrette biraz indirim istediği ancak asıl problemin kulübü olduğu ifade edildi. West Ham’ın da bir senelik daha anlaşması olan Meksikalı oyuncu için 6 milyon euro istediği ifade edildi. Böylece maliyet 15 milyon euroya kadar çıkıyor.

203 GOLE İMZASINI ATTI

Bu maliyeti karşılaması zor olan ve neredeyse Diagne’den geleceği düşünülen paranın tamamının bu oyuncu için harcanacak olması yönetimin de hesabını karıştırdı. Galatasaray cephesi rakamı düşürmenin yollarını arıyor. Chicharito’nun kariyeri boyunca kulüp takımlarında 405 maçta 152, milli takımda ise 108 karşılaşmada 51 golü bulunuyor.

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