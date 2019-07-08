Chicharito'da Galatasaray'a rakip çıktı
ASLAN’IN forvet transferi için görüştüğü ‘Küçük Bezelye’ lakaplı Javier Hernandez, Avrupa piyasasının ilgisini çekiyor.
West Ham United’dan ayrılmaya hazırlanan Chicharito lakaplı Javier Hernandez, İtalya Serie A ekibi Fiorentina’nın da transfer listesine girdi.
Akşam
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