İSTANBUL 24°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2021 Çarşamba / 1 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4671
  • EURO
    10,0246
  • ALTIN
    487.037
  • BIST100
    1433.85
Spor

Chidozie Awaziem Alanyaspor'da

Aytemiz Alanyaspor, Nijeryalı stoper Chidozie Awaziem'i kadrosuna kattığını açıkladı.

DHA8 Eylül 2021 Çarşamba 22:43 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 22:43
ABONE OL

Aytemiz Alanyaspor, Portekiz ekibi Boavista'dan 24 yaşındaki Chidozie Awaziem'i 1 yıllığına renklerine bağladı. Nijerya Milli Takım forması da giyen genç stoper, bugün Alanya'ya geldi. Genç stoperin transferi Aytemiz Alanyaspor'un sosyal medya hesabından, "Yeni transferimiz Chidozie Collins Awaziem, akşam saatlerinde özel bir jetle Antalya Havalimanı'na geldi" ifadeleriyle kamuoyuna duyuruldu.

BOAVİSTA'DAN ALANYASPOR'A

Porto alt yapısından yetişen Nijeryalı futbolcu, 2018-2019 sezonunda kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giymişti. Daha önce kariyerinde Leganes ve Nantes formaları da giyen 1.89 boyundaki Chidozie Awaziem 5 milyon Euro'ya Boavista'ya transfer olmuştu. 24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.