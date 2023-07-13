Süper Lig ekibi Samsunspor'un yeni transferleri Chipela Gomes Eulanio Angelo ve Rick Van Drongelen, sağlık kontrolünden geçti.

Chipela Gomes Eulanio Angelo ve Rick Van Drongelen, Liv Hospital Ulus'ta bir dizi sağlık testine tâbi tutuldu. Kontrollerde futbolcuya kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenesi yapıldı ve kan değerlerine bakıldı. Oyuncuya sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontroller de yapıldı.