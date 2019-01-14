Choupo-Moting planı

Siyah-Beyazlılar’ın bu sezon tüm kulvarlarda 13 karşılaşmaya çıkıp 1 gol atan 29 yaşındaki Alman asıllı Ganalı forvet için PSG’ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi. Yönetimin, piyasa değeri 8 milyon euro civarında olan Motig’i yarım sezon oynatarak daha yüksek bir bedelle satmayı planladığı bildirildi.