Chris Davies: Osayi-Samuel, çok önemli bir oyuncu

Fenerbahçe'den ayrılan ve kariyerini Birgmingham'da sürdiren Bright Osayi-Samuel için hocasından açıklama geldi.

Birmingham Teknik Direktörü Chris Davies, "Bright Osayi-Samuel, bizim için çok önemli bir oyuncu olarak transfer edildi. İyi bir başlangıç yaptı ancak sakatlıklar nedeniyle takımdan uzak kaldı. Tomoki Iwata, iki sağ bek de sakatlandığı için o bölgeye geçti ve o dönemde ligin en iyi sağ beklerinden biri oldu, olağanüstü performans ortaya koydu. Bright Osayi-Samuel'in sahaya çıkıp neler yapabileceğini gösterme fırsatı var çünkü o, uluslararası bir futbolcu. Gerçekten iyi bir seviyede oynadı ve iyi çalışıyor." diye konuştu.