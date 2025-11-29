İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Chris Davies: Osayi-Samuel, çok önemli bir oyuncu

Birmingham Teknik Direktörü Chris Davies, Osayi-Samuel'in sakatlıkların ardından sahaya dönmeye hazır olduğunu belirterek, “Sahaya çıkıp neler yapabileceğini gösterme fırsatı var çünkü o, uluslararası bir futbolcu.” dedi.

HABER MERKEZİ29 Kasım 2025 Cumartesi 01:49 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den ayrılan ve kariyerini Birgmingham'da sürdiren Bright Osayi-Samuel için hocasından açıklama geldi.

Birmingham Teknik Direktörü Chris Davies, "Bright Osayi-Samuel, bizim için çok önemli bir oyuncu olarak transfer edildi. İyi bir başlangıç yaptı ancak sakatlıklar nedeniyle takımdan uzak kaldı. Tomoki Iwata, iki sağ bek de sakatlandığı için o bölgeye geçti ve o dönemde ligin en iyi sağ beklerinden biri oldu, olağanüstü performans ortaya koydu. Bright Osayi-Samuel'in sahaya çıkıp neler yapabileceğini gösterme fırsatı var çünkü o, uluslararası bir futbolcu. Gerçekten iyi bir seviyede oynadı ve iyi çalışıyor." diye konuştu.

