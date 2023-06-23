İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2023 Cuma / 5 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,0517
  • EURO
    27,2932
  • ALTIN
    1553.61
  • BIST100
    5567.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Chris Froome, Fransa Turu'nda pedal çevirmeyecek
Spor

Chris Froome, Fransa Turu'nda pedal çevirmeyecek

Britanyalı bisikletçi Chris Froome, kariyerinde dört kez kazandığı Fransa Turu'na katılmayacak.

AA23 Haziran 2023 Cuma 15:54 - Güncelleme:
Chris Froome, Fransa Turu'nda pedal çevirmeyecek
ABONE OL

Britanyalı bisikletçi Chris Froome, kariyerinde dört kez kazandığı Fransa Turu'nda pedal çevirmeyecek.

İsrail-Premier Tech takımı, 2018'den bu yana yarış kazanamayan 38 yaşındaki Froome'u 8 kişilik takım kadrosuna almadı.

Froome, geçen yılki turdan da yakalandığı koronavirüs nedeniyle 17. etapta çekilmişti.

Sky takımıyla 2013, 2015, 2016 ve 2017'de Fransa Turu'nu, 2018'de İtalya Turu'nu, 2011 ve 2017'de de İspanya Turu'nu kazanan Froome, 2021'de Israel-Premier Tech'e katılmıştı.

Fransa Turu, bu yıl 1 Temmuz'da İspanya'nın Bilbao kentinden başlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.