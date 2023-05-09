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Spor

Chris Paul, serinin 5. maçında olmayacak!

Phoenix Suns oyuncusu Chris Paul, Denver Nuggets serisinin 5. maçında forma giyemeyecek.

9 Mayıs 2023 Salı 12:28 - Güncelleme:
Chris Paul, serinin 5. maçında olmayacak!
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Phoenix Suns guardi Chris Paul'un, Denver Nuggets'a karşı oynanan Bati konferansı yarı finalleri serisinin 6. maçında sakatlığından dönebileceği bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Paul'un bu gece oynanacak 5. maçı kaçırması beklense de, 6. maça geri dönme olasılığı çok daha yüksek.

Paul'un sağlığı, Suns'ın Nuggets'a karşı oynadığı ikinci tur playoff serisinin 2. maçında yaşadığı kasık sakatlığı nedeniyle 3. ve 5. maçları kaçırmasının beklendiği bildirildiğinde, önemli bir mesele haline gelmişti.

CP3 bu sezon maç başına 13.9 sayı, 8.9 asist, 4.3 ribaund ve 1.5 top çalma ortalamaları yakalıyor.

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