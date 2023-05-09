Chris Paul, serinin 5. maçında olmayacak!

Phoenix Suns guardi Chris Paul'un, Denver Nuggets'a karşı oynanan Bati konferansı yarı finalleri serisinin 6. maçında sakatlığından dönebileceği bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Paul'un bu gece oynanacak 5. maçı kaçırması beklense de, 6. maça geri dönme olasılığı çok daha yüksek.

Paul'un sağlığı, Suns'ın Nuggets'a karşı oynadığı ikinci tur playoff serisinin 2. maçında yaşadığı kasık sakatlığı nedeniyle 3. ve 5. maçları kaçırmasının beklendiği bildirildiğinde, önemli bir mesele haline gelmişti.

CP3 bu sezon maç başına 13.9 sayı, 8.9 asist, 4.3 ribaund ve 1.5 top çalma ortalamaları yakalıyor.