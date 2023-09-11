Chris Paul, Warriors'ta ilk beş başlayabilir

Golden State Warriors'ın, bu yaz kadrosuna kattığı Chris Paul'u önümüzdeki sezon ilk beş başlatabileceği iddia edildi.

Warriors bu yaz, daha önce Bradley Beal takasında Washington Wizards'ın bir parçası olan tecrübeli oyun kurucu Paul'u alarak birçok kişiyi şaşırtan bir hamlede bulunmuştu.

Warriors'ın kadrosu çok sayıda yeteneğe sahip olsa da, 38 yaşındaki Paul'un önümüzdeki sezonda hangi rolü üstleneceği bir süredir belirsizliğini koruyor.

Vincent Goodwill'in sunuculuğunu yaptığı "Good Word with Goodwill" podcast'inde yakın zamanda yer alan Andscape analisti Marc J. Spears, 5 dakikalık kısa sürelerde olsa da Paul'un başlangıç kadrosunda yer almasını beklediğini açıkladı:

"İlk beş başlamasını bekliyorum. Sanırım 5 dakikalık süreçlerde deneyeceklerdir. Bu bir fikir değil, duyduğum şey bu."