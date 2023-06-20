Chris Paul'dan takas açıklaması

Suns'ın Paul, Landry Shamet, Jordan Goodwin ve Isaiah Todd ile birkaç ikinci tur draft hakkı ve seçim değişimi karşılığında Beal'ı aldığı bildirilmişti. Wizards'ın, anlaşmayı üç takımlı bir takasa genişletmek ve Paul'u şampiyonluk mücadelesi veren bir takıma göndermek için seçenekleri araştırdığı da söyleniyordu.

Thomas'ın Suns takımında resmi bir pozisyonu olmasa da, Paul, efsanevi oyuncunun Suns'ın kendisini Wizards'a takas etme kararında söz sahibi olduğuna inandığını belirtti.

Paul, takası geçtiğimiz Pazar günü yeni kitabının tanıtımını yapmak için New York'a bir uçak yolculuğu yaptığı sırada oğlundan öğrendiğini açıkladı:

"Mat ve Isiah'nın farklı bir yöne ilerlemek istediklerinin farkındayım. Bu zor bir durum. Cidden, hepsi bu işin bir parçası ve böyle böyle kimsenin size hiçbir borcu olmadığını anlıyorsunuz. Aranız nasıl olursa olsun ya da geçmişte neler yaparsanız yapın..."

Bir sonraki hamlesi sorulduğunda ise, Paul bunu henüz bilmediğini dile getirdi:

"Henüz bu durumu sindirmek için yeterli zamanım olmadı. Tüm bu olanlar sadece beni değil, daha fazlasını etkiliyor. Orada çok güzel zaman geçirmiştim. Ama artık işime odaklanmam gerekli."

Suns, Paul'u 2020'de kadrosuna katmış ve tecrübeli guard, takımla üç sezon oynayarak iki kez All-Star seçilmiş ve Suns'ın 2021'de NBA Finallerine çıkmasına yardımcı olmuştu.