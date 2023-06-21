Chris Singleton, Anadolu Efes'ten ayrıldı

2022 yılında takımdan ayrılan ve bir sonraki yıl kış transfer döneminde tekrardan kadroya dahil edilen 33 yaşındaki başarılı oyuncu Chris Singleton Anadolu Efes'ten ayrıldığını açıkladı.

İkinci Anadolu Efes döneminde 14 karşılaşmada forma giyen Chris Singleton Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu yaşadı. Toplamda Anadolu Efes ile 3.5 sezon geçiren Chris Singleton 2 defa da Euroleague şampiyonluğu da kazanmıştı.

NEREYE GİDECEĞİ BELLİ DEĞİL

33 yaşındaki ABD'li oyuncu Chris Singleton'ın Anadolu Efes ile yollarını ayırdıktan sonra hangi kulübe transfer olacağı hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.