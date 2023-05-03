Anadolu Efes forması giyen Chris Singleton, bu sabah fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan ilk kontrolleri neticesinde anjiyosu temiz çıkan yıldız basketbolcunun ileri tetkikleri sürüyor.

Chris Singleton bu süre zarfında müşahede altında tutulacak.

ANADOLU EFES'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Lacivert-beyazlı kulüpten 33 yaşındaki basketbolcunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında tetkikleri yapılmakta olan Chris Singleton'ın koroner anjiyografisi temiz çıkmıştır. Oyuncumuzun ileri tetkikleri sürmektedir. Bu süre zarfında müşahede altında tutulacak ve gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

