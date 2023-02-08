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Spor

Christian Atsu ve Taner Savut hala enkaz altında!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illeri erkileyen deprem felaketinde enkaz altında kalan Hataysporlu Christian Atsu ve Taner Savut'a henüz ulaşılamadı.

AA8 Şubat 2023 Çarşamba 18:26 - Güncelleme:
Christian Atsu ve Taner Savut hala enkaz altında!
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Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan Atakaş Hatayspor'da Ganalı futbolcu Christian Atsu ile sportif direktör Taner Savut'a henüz ulaşılamadığı bildirildi.

Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem Atsu hem de Taner Savut'a şu ana kadar ulaşamadıklarını söyledi.

Christian Atsu'nun dün enkazdan çıkartılarak hastaneye götürüldüğüne yönelik bir bilgi aldıklarını aktaran Aydın Toksöz, "Ancak bu bilgiyi teyit edemedik. Taner Savut hocamızla ilgili de bilgi sahibi değiliz. Maalesef henüz Atsu ve Taner Savut'a ulaşmış değiliz." ifadelerini kullandı.

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