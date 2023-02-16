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Spor

Christian Atsu ve Taner Savut'un dairelerine ulaşıldı!

Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'un dairelerine ulaşıldı ancak kendilerinden hâlâ bir haber alınamadı.

Fanatik16 Şubat 2023 Perşembe 09:54 - Güncelleme:
Christian Atsu ve Taner Savut'un dairelerine ulaşıldı!
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Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinde spor dünyası da ağır kayıplar verdi. Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kaldığı belirtilen ve hâlâ haber alınamayan Atakaş Hataysporlu Christian Atsu'nun durumu, Türkiye'nin yanı sıra, doğduğu ülke Gana ve futbol kariyerini sürdürdüğü Portekiz, İngiltere, İspanya, Hollanda ve Suudi Arabistan'da da merak ediliyor...

SES VE ISI ALINDI

Deprem felaketinde 11. güne girerken gözler gelecek mucizelerde... Hatayspor'dan birçok kişinin içerisinde bulunduğu Rönesans Rezidans'ta arama kurtarma çalışmaları hâlâ devam ediyor.

Önceki gece ses ve ısı alınmasının ardından yoğunlaşan çalışmalarda enkaz altında kalan futbolcu Atsu ve sportif direktör Taner Savut'un dairelerine kadar ulaşılabildi. Ancak iki ismin de kendilerinden henüz haber alınabilmiş değil.

Deprem anında binadan çıkmaya çalışırken enkazın farklı bir noktasında kalma ihtimali üzerinde durulan iki isim için de çalışmalar devam ediyor.

  • Christian Atsu
  • Taner Savut
  • deprem

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