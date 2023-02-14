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Spor

Christian Atsu'nun menajeri konuştu! ''Bir tek ayakkabılarını bulduk''

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan Hatayspor forması giyen Christian Atsu'nun menajeri Nana Sechere açıklamalarda bulundu. Christian Atsu'nun yalnızca ayakkabılarını bulduklarını belirten Sechere, 'Daha fazla araç ve yardıma ihtiyacımız var.' dedi. İşte detaylar...

14 Şubat 2023 Salı 18:14 - Güncelleme:
Christian Atsu'nun menajeri konuştu! ''Bir tek ayakkabılarını bulduk''
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Kahramanmaraş'ta gelen ve 10 ili etkilen deprem felaketinde Hatay'da enkaz altında kalan Christian Atsu'nun menajeri konuştu.

"CHRISTIAN ATSU'YU HALA BULAMADIK"

Christian Atsu'nun menajeri Nana Sechere yaptığı açıklamada, "Depremin üstünden 9 gün geçti, Christian'ı hala bulamadık." dedi.

"ODASINI TESPİT ETTİK"

Belediyeden yardım beklediklerini söyleyen Sechere, "Odasını tespit ettik, iki çift ayakkabısını bulduk. Ancak Christian yok. Daha fazla araç ve yardıma ihtiyacımız var. Lütfü Savaş'tan yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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