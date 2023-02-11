Christian Atsu'nun teyzesinden duygulandıran açıklama! ''O yaşasın, ben öleyim''

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Hatay dahil toplam 10 ilde ciddi bir yıkıma neden oldu. Birçok insan enkaz altında kaldı. Enkaz altında kalan isimler arasında Süper Lig ekibi Hatayspor'un başarılı futbolcusu Christian Atsu da yer aldı.



Uluslararası birçok yayın organında Christian Atsu'nun durumuyla ilgili haberler yer alırken, ülkesinde de tedirgin bir bekleyiş yaşanıyor. Gana'da bir televizyon kanalı, milli futbolcunun ailesinin yaşadığı yere giderek aile üyelerinin görüşlerine başvurdu. Accra bölgesindeki Ogbojo kasabasında yaşayan ailenin üzüntü içerisinde olduğu, Dan Kwaku Yeboah TGV'deki görüntülerde kameralara yansıdı.

Futbolcunun rahmetli annesinin küçük kardeşi olduğu belirtilen ve kendisini Atsu'nun annesi olarak tanımlayan Madam Comfort isimli 71 yaşındaki kadın, "Benim hayatımı kaybetmem ve Atsu'nun yaşaması, benim için daha iyi olacak. Çünkü o bizim her şeyimiz. O bizim tek umudumuz. Haberi aldığımda uyuyamadım. Dua edip duruyoruz" diye konuştu. Atsu'ya annelik yapan 71 yaşındaki Madam Comfort, konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı.

Hataysporlu futbolcunun kız kardeşi Christiana Atsupiede, Crimecheckghana'ya verdiği röportajda Türkiye'den gelen haberle yıkıldıklarını aktardı. Bir ara bulunduğu haberleri yayılsa da sonrasında bunun doğru olmadığı ortaya çıkan Atsu için kardeşi, "Eğer onu gördüyseniz o zaman kardeşim nerede? Kimse kardeşimin nerede olduğunu bilmiyor. Uykusuz geceler geçiriyorum" dedi.

Depremde tamamen çöken Rönesans Rezidans'ta tam 250 daire bulunuyordu. Christian Atsu'nun yanı sıra Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut yıkılan binanın enkazı altında kaldı.