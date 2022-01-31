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Spor

Christian Eriksen futbola döndü! İşte yeni takımı

EURO 2020'de oynanan Danimarka - Finlandiya maçında yaşadığı kalp sorunu nedeniyle 7 aydır sahalardan uzakta olan Christian Eriksen, Brentford'a transfer oldu.

DHA31 Ocak 2022 Pazartesi 11:24 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 11:24
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Avrupa Şampiyonası'nda oynanan Danimarka - Finlandiya maçında kalp sorunu yaşayarak hastaneye kaldırılan ve herkesi çok korkutan Christian Eriksen, futbola Brentford ile dönüyor.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Danimarka'nın Finlandiya ile 12 Haziran 2021'de oynadığı maçta bir anda yere yığılan ve sağlık ekiplerinin ilk yardım müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Cristian Eriksen, herkesi çok korkutmuştu. Yaşanan olayın kalp sorunundan dolayı olduğu tespit edilirken, tüm bunların ardından Danimarkalı futbolcunun takımı Inter, oyuncuyla bu şartlarda devam edemeyeceğini açıkladı ve sözleşmesini feshetti.

Yaklaşık 7 aydır yeşil zeminden uzak olan, bir süredir çalışmalarını bireysel olarak sürdüren, son olarak da Ajax'ın B takımı ile çalışan Eriksen, yeni takımını buldu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, boşta olan 29 yaşındaki yıldız futbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

  • Christian Eriksen
  • Brentford
  • Danimarka - Finlandiya

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