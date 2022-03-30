Christian Eriksen kalp krizi geçirdiği stada golle geri döndü

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan Danimarka - Finlandiya mücadelesinin 42. dakikasında geçirdiği kalp krizi sebebiyle sahalardan 9 ay uzak kalan Christian Eriksen, dün oynanan Danimarka - Sırbistan hazırlık maçında yine aynı sahada gol atmayı başardı. Parken Stadı'nda oynanan maçı Danimarka 3-0 kazanırken, Eriksen'in golü 57. dakikada geldi.

MİLLİ FORMASINA GOLLERİYLE DÖNDÜ

Geçtiğimiz günlerde Danimarka - Hollanda hazırlık maçında oyuna girdikten 2 dakika sonra gol atmayı başaran Eriksen, milli formasına 287 gün sonra yeniden kavuşma sevinci yaşamıştı. 29 yaşındaki futbolcu, dün oynanan Danimarka - Sırbistan hazırlık mücadelesinde kaptan olarak çıktığı maçın 57. dakikasında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı ve kalp krizi geçirdiği stadyumda 290 gün sonra gol attı.

'BÖYLE OYNAYAMAZ' DİYEREK SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİLER

Ocak 2020'de İtalyan ekibi İnter'e katılan Christian Eriksen, geçirdiği kalp krizinin ardından kalbine pil takılmıştı. İtalya Serie A'da sağlık protokolü kuralları gereği maçlara çıkamayan orta saha oyuncusu, İnter'in protokol gereği Eriksen ile yola devam edemeyeceğini ve sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini kamuoyuna duyurmuştu.

KARİYERİ BİTTİ DENİLDİ, YİNE DE PES ETMEDİ

Bu süre boyunca çalışmalarına bireysel olarak devam eden 29 yaşındaki futbolcu, Ajax'ın B takımı ile antrenmanlar yaparak yeşil sahalara kendini hazırlamıştı. Eriksen, 31 Ocak 2022'de İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayarak kariyerine yeniden geri dönüş yapmıştı.