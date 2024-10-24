Christian Eriksen: Mourinho'ya karşı oynamak çok özel

Manchester United forması giyen Christian Eriksen, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile birlikte Tottenham'da çalışan Danimarkalı orta saha oyuncusu, Mourinho ile karşılaşmanın çok özel olduğunu söyledi.

"ONA KARŞI OYNAMAK ÖZEL"

Eriksen, "Mourinho'nun çalıştırdığı birçok takım var. Uzun ve saygın bir kariyeri var, buna şapka çıkartıyorum. Ama o hala Mourinho... Futbol dünyasında çok büyük bir isim ve teknik direktör olarak başardıkları inanılmaz. Bu yüzden ona karşı oynamak çok özel." ifadelerini kullandı.

"ÖZ GÜVEN DAHA ÖNEMLİ"

Takımın performansıyla ilgili konuşan Eriksen, "Ben momentuma inanıyorum. Aynı zamanda öz güvenin momentumdan daha önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bence momentum, maçları kazanacağınızdan emin olacağınızda ortaya çıkar ve o zaman gerçekten istikrarlı bir çizgi yakalayabilirsiniz. Biz de her maçta bunu hedefliyoruz, bunu başarmak bize bağlı." dedi.

Eriksen, Fenerbahçe maçı öncesi teknik direktör Erik ten Hag ile birlikte katıldığı basın toplantısında oynadığı bölge ve taktik konusunda gelen sorunun ardından, "Önemli olan benim oynayabildiğim kadar çok oynamam ve bu da hocanın kararı." demişti.