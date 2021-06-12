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Spor

Christian Eriksen'e Türk kulüplerinden destek

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında fenalaşan Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'e A Milli Takım oyuncuları ve kulüpler, mesajlarıyla destek verdi.

AA12 Haziran 2021 Cumartesi 22:22 - Güncelleme: 12 Haziran 2021 Cumartesi 22:22
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A Milli Takımı'nın "BizimÇocuklar" adresli Twitter hesabında yer alan mesajda "Düşüncelerimiz ve dualarımız Christian Eriksen ve ailesiyle birlikte" ifadelerine yer verilirken, milli oyuncular da bu yönde paylaşımlarda bulundu.

Beşiktaş Kulübünün mesajında, "Daha güçlü döneceksin" denilirken, Fenerbahçe Kulübü "Dualarımız seninle" ifadesini kullandı.

Galatasaray Kulübünün mesajında ise "Geçmiş olsun Chris Eriksen, dualarımız seninle... Kalk ayağa" ifadelerine yer verdi.

Eriksen'in formasını giydiği İtalya'nın Inter takımıyla, Milan ekibi de Danimarkalı futbolcu için destek mesajı paylaştı.

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